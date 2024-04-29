В Добролюбовке прозвучит «Музыка, вдохновляющая на Победу»

Так архангелогородец Андрей Жданов назвал свою предстоящую лекцию — она пройдёт в областной библиотеке четвёртого маяМикаэль Таривердиев («17 мгновений весны», «Ирония судьбы»), группа «Кино» и их песня «Звезда по имени Солнце» и великие шедевры композитора Александры Пахмутовой.