Облигации МГКЛ просели на фоне вопросов к отчетности

Облигации ПАО «МГКЛ» снизились в цене, а их полная доходность достигла 40–50% годовых. Снижение произошло после обращения Ассоциации инвесторов «АВО» в Банк России, где организация указала на структуру гудвилла группы, сделки с аффилированными лицами и долговую нагрузку эмитента.
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