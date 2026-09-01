Облигации МГКЛ просели на фоне вопросов к отчетности

Облигации ПАО «МГКЛ» снизились в цене, а их полная доходность достигла 40–50% годовых. Снижение произошло после обращения Ассоциации инвесторов «АВО» в Банк России, где организация указала на структуру гудвилла группы, сделки с аффилированными лицами и долговую нагрузку эмитента.