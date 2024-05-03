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Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл набрали на двоих 41 очко и помогли «Индиане» закрыть серию с «Милуоки»

Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл набрали на двоих 41 очко и помогли «Индиане» закрыть серию с «Милуоки»

Форвард и разыгрывающий «Индианы» набрали на двоих 41 очко, команда победила со счетом 120:98 и оформила выход во второй раунд плей-офф – 4-2.

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