Сотрудники ТЭК собрали более 96 млн рублей на помощь участникам СВО

На собранные средства бойцы получили 46 автомобилей повышенной проходимости, 14 квадроциклов, 4 мотоцикла и багги За последние три года сотрудники компаний ТЭК собрали более 96 миллионов рублей на нужды бойцов, участвующих в специальной военной операции, и доставили в зону боевых действий более 300 кубометров гуманитарного груза, сообщает пресс-служба АО «ТЭК СПБ» С начала 2025 года ТЭК отправил в зону СВО более 19 тонн гуманитарной помощи.
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