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Петербургский дневник

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Сотрудники ТЭК собрали более 96 млн рублей на помощь участникам СВО

Сотрудники ТЭК собрали более 96 млн рублей на помощь участникам СВО

На собранные средства бойцы получили 46 автомобилей повышенной проходимости, 14 квадроциклов, 4 мотоцикла и багги За последние три года сотрудники компаний ТЭК собрали более 96 миллионов рублей на нужды бойцов, участвующих в специальной военной операции, и доставили в зону боевых действий более 300 кубометров гуманитарного груза, сообщает пресс-служба АО «ТЭК СПБ» С начала 2025 года ТЭК отправил в зону СВО более 19 тонн гуманитарной помощи.

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