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Мировое обозрение

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ЦИК снял с выборов кандидата КПРФ Николая Бондаренко из‑за фото Навального

ЦИК снял с выборов кандидата КПРФ Николая Бондаренко из‑за фото Навального

Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию Николая Бондаренко, занимавшего первое место в региональной группе № 16 федерального списка КПРФ (Удмуртия и Пермский край).

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