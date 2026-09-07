ЦИК снял с выборов кандидата КПРФ Николая Бондаренко из‑за фото Навального

Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию Николая Бондаренко, занимавшего первое место в региональной группе № 16 федерального списка КПРФ (Удмуртия и Пермский край).
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