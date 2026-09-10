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«На какую разведку работаешь?» — Принц Уильям заподозрил Гарри в шпионаже

«На какую разведку работаешь?» — Принц Уильям заподозрил Гарри в шпионаже

Принц Уильям опасается, что личные сведения о королевской семье могут передаваться принцу Гарри через знакомых в окружении монархии после возвращения герцога Сассекского в Великобританию.

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