Крымчанин прокатил на капоте авто сотрудника лесной охраны и отправится под суд

Прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение по делу 49-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (в применении насилия в отношении представителя власти).
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