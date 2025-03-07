«Захватим Верховную Раду, потом ударим ракетой по бункеру» Спиридон Килинкаров: Зеленский, безусловно, уйдет, но по-другому сценарию На фото: президент Украины Владимир Зеленский Потеряв поддержку США после своего неудачного визита в Вашингтон, Зеленский может теперь потерять еще и голову.