«Захватим Верховную Раду, потом ударим ракетой по бункеру» Спиридон Килинкаров: Зеленский, безусловно, уйдет, но по-другому сценарию На фото: президент Украины Владимир Зеленский Потеряв поддержку США после своего неудачного визита в Вашингтон, Зеленский может теперь потерять еще и голову.
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