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Сергей Савельев о ВХЛ: «Регламент требует изменений. Как игрок может выступать в плей-офф, если у него ни одного матча в регулярке? Клубы с ресурсом убивают спортивный принцип»

Сергей Савельев о ВХЛ: «Регламент требует изменений. Как игрок может выступать в плей-офф, если у него ни одного матча в регулярке? Клубы с ресурсом убивают спортивный принцип»

«В плей-офф ВХЛ «спустили» много ребят из КХЛ? Думаю, что это убивает спортивный принцип. Понятно, что есть двусторонние контракты, и клубы этим пользуются.

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