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Asahi пишет о возможном росте сроков поставок саудовской нефти в Азию в 2,5 раза

Asahi пишет о возможном росте сроков поставок саудовской нефти в Азию в 2,5 раза

Срок доставки саудовской нефти в Азию может резко увеличиться, если движение танкеров через Баб-эль-Мандебский пролив будет фактически остановлено.

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