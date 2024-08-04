В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появился новый свидетель

Его показания доказывают причастность к преступлению одного из фигурантов В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель, показания которого указывают на причастность к преступлению Мухаммада Зоира Шарипзоды, пишет «РИА Новости».
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