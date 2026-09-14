Воронеж вошёл в новую неделю без бензина

О ситуации на заправках города в понедельник, 14 сентября, сообщил читатель «Воронежских новостей». По его словам, на одних АЗС бензин отсутствует с утра, на других он появляется лишь периодически, а где-то выстраиваются очереди прямо на глазах.
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