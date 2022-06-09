Туда ни ногой: уссурийцев предупредили о подрыве взрывоопасных предметов

Туда ни ногой: уссурийцев предупредили о подрыве взрывоопасных предметов

Жителей Уссурийского городского округа попросили не посещать полигон "Прокопьевский" около села Пуциловка до 10 июня.

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