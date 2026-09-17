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Царьград

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Михаил Мурашко: 74% смертей в мире вызваны неинфекционными заболеваниями

Михаил Мурашко: 74% смертей в мире вызваны неинфекционными заболеваниями

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с лекцией ко Всемирному дню безопасности пациентов, сообщив, что неинфекционные заболевания становятся причиной 74% смертей во всем мире.

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