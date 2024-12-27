Хакеры взломали ряд расширений для Chrome для кражи паролей и личных данных пол...

Хакеры взломали ряд расширений для Chrome для кражи паролей и личных данных пользователейС середины декабря злоумышленники провели серию хакерских атак, в результате чего им удалось взломать расширения для браузера Chrome нескольких компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)