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Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

19 мая СМИ сообщили, что вертолёт, на борту которого был шестидесятитрёхлетний иранский президент Сейид (почётный титул для потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна) Ибрахим (распространённый вариант - Эбрахим) Раиси, совершил "жёсткую посадку" в провинции Восточный Азербайджан.

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Комментарии
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Андрей
летел бы на нашем ,а не на пиндосовском вертолёте ничего бы не случилось.
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15 час.

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