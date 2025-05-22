В Смоленске пассажироперевозчику снизили наказание

Нарушение выявили на участке федеральной автотрассы в Смоленской области Суд Промышленного района Смоленска снизил административный штраф индивидуальному предпринимателю за нарушение требований безопаности перевозок пассажиров.
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