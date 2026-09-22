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Царьград

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Мошенники пугают петербуржцев покупкой iPhone за криптовалюту

Мошенники пугают петербуржцев покупкой iPhone за криптовалюту

В Петербурге и Ленинградской области мошенники массово рассылают фальшивые уведомления о покупке iPhone за криптовалюту, вынуждая получателей перейти на фишинговый сайт или позвонить в поддельную службу поддержки для хищения платёжных и личных данных.

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