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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве составили сводку за 01.07-10.07 2026 года

Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве составили сводку за 01.07-10.07 2026 года

В День семьи, любви и верности полицейские УВД по СВАО совместно с Общественным советом при УВД организовали праздничное мероприятие Всё началось с приветственного слова начальника УВД по Северо-Восточному округу столицы генерал-майора полиции Рамиля Гафурова, который поздравил присутствующих с праздником.

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