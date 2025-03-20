Зеленский заявил о получении Украиной еще нескольких истребителей F-16

Украина получила несколько американских истребителей F-16 от западных партнеров. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил на онлайн-брифинге, запись которого была опубликована 19 марта на YouTube-канале офиса украинского лидера.
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