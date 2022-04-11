Греки о высылке русских дипломатов: "Это оскорбляет нас как демократов и православных христиан"

"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан", – сказано, в частности, в петиции.
"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан", – сказано, в частности, в петиции.
Свежие комментарии