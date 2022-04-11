Царьград

3 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святослав Петров
    Вот "печалька" то какая случилась, С-300 благополучно почил в "бозе"... 😭 - а, "Взамен советской технике президент С...Пентагон не верит...
  • Александр Денисов
    Да, правда ВСУ рядом, но и бойцы из "Востока" тоже недалеко. От Николаева."ВСУ рядом". Мэр ...
  • Галина Светлая
    Красавица... метко сказано.Девушка из России...

Греки о высылке русских дипломатов: "Это оскорбляет нас как демократов и православных христиан"

Греки о высылке русских дипломатов: "Это оскорбляет нас как демократов и православных христиан"

"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан", – сказано, в частности, в петиции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх