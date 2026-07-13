БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 13 июля, главное: Взрывы в Одессе, прорыв в Казачьей Лопани, капкан ВСУ в Красном Лимане

Сводки СВО, 13 июля, главное: Взрывы в Одессе, прорыв в Казачьей Лопани, капкан ВСУ в Красном Лимане

1600-й день спецоперации. Враг отчаянно пытается восстановить переправы, бросая пiдроздiли на верную смерть Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Россия по-прежнему уверенно владеет инициативой на фронте.

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