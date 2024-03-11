Депутат Говырин предложил иностранный фастфуд заменить на блинные

В Государственной Думе предложили заменить иностранные фастфуды на традиционные русские блины. Депутат Алексей Говырин призывает к развитию отечественной гастрономической культуры и считает, что ответом на иностранный фастфуд могут стать именно русские блины.
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