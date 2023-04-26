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В Генпрокуратуру обратились с заявлением проверить законность драпировки Мавзолея Ленина на 9 мая

В Генпрокуратуру обратились с заявлением проверить законность драпировки Мавзолея Ленина на 9 мая

Как вы уже знаете, уважаемые читатели, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё 11 апреля 2023 года подтвердил, что Мавзолей Ленина задрапируют на парад 9 мая.

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