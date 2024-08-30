Жара и температурный рекорд: петербуржцам рассказали о погоде в последние дни лета

Ближайшие два дня станут одними из самых жарких в этом месяце. Однако к сентябрю станет прохладнее. Пятница, 30 августа, в Санкт-Петербурге станет одним из самых теплых дней в августе, так как температура воздуха превысит в центре города +26 градусов, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.