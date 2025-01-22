«Стала прологом к политике геноцида»: как армия США устроила массовое убийство индейских женщин и детей на реке Марайас

155 лет назад армия США устроила карательную операцию, известную как Резня на реке Марайас. Отряд майора Юджина Бейкера совершил массовое убийство мирных индейцев из племени пиеганов, абсолютное большинство которых были женщинами, детьми и стариками.
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