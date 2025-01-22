Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

163 подписчика

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...
  • Павел Лелин
    Где поставить минус? А вот! Уже нашёл!«Целование кольца...

«Стала прологом к политике геноцида»: как армия США устроила массовое убийство индейских женщин и детей на реке Марайас

«Стала прологом к политике геноцида»: как армия США устроила массовое убийство индейских женщин и детей на реке Марайас

155 лет назад армия США устроила карательную операцию, известную как Резня на реке Марайас. Отряд майора Юджина Бейкера совершил массовое убийство мирных индейцев из племени пиеганов, абсолютное большинство которых были женщинами, детьми и стариками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх