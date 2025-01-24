Банки предлагают роуминг при приеме QR-платежей, микрофинанситы недовольны периодом охлаждения. Обзор Банки.ру

«Сбер», «Альфа» и Т-банк предложили ЦБ объединить платформы единого QR, рассказывают «Ведомости». Банк России тоже разрабатывает универсальный QR-код и хочет сделать его обязательным для приема всеми игроками платежного рынка — и банками, и торговыми точками.
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