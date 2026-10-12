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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Талалаев: «Почему в хоккее нет Fan ID, а футболе есть? Переманили аудиторию из одного вида спорта в другой? Футбол – спорт номер один в России»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о том, можно ли сделать закрытую лигу из РПЛ, а также высказался о Fan ID.

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