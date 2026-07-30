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Аргументы недели

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Подросток из Канска отправлял ложные сообщения о терактах, чтобы не ходить в школу — ему грозит до 5 лет лишения свободы

Подросток из Канска отправлял ложные сообщения о терактах, чтобы не ходить в школу — ему грозит до 5 лет лишения свободы

Подросток из Канска придумал, как не ходить в школу. За это он может лишиться свободы на пять лет. 14-летний школьник неоднократно отправлял через чат-боты сообщения классному руководителю, заместителю директора и директору об опасных предметах в учебном заведении.

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