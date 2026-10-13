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Царьград

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В Краснодаре покажут спектакль о суде над пособниками нацистов

В Краснодаре покажут спектакль о суде над пособниками нацистов

Премьерный показ спектакля «Приговор народа» состоится 19 октября в Краснодарской филармонии имени Г.

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Betahon

Такие "спектакли" надо показывать публично на площадях, как это делали во время и после войны с вынесением приговора, виселицами на площадях и при народе: в 1943 году в Краснодаре(дважды) и Харькове!