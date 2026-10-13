В Краснодаре покажут спектакль о суде над пособниками нацистов

Премьерный показ спектакля «Приговор народа» состоится 19 октября в Краснодарской филармонии имени Г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Преподавательницу...
- Каллас заговорила...
- "Будут делать это...
Такие "спектакли" надо показывать публично на площадях, как это делали во время и после войны с вынесением приговора, виселицами на площадях и при народе: в 1943 году в Краснодаре(дважды) и Харькове!