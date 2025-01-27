В Актау закроют часть дороги между 9 и 10 микрорайонами

Об этом сообщили в пресс-службу акимата города Актау. «Сегодня, 27 января, в Актау в связи с экстренным ремонтом инженерных сетей временно перекроют одно направление дороги между 9 и 10 микрорайонами», ¬ – сообщили в акимате Актау.