В Актау закроют часть дороги между 9 и 10 микрорайонами

Об этом сообщили в пресс-службу акимата города Актау. «Сегодня, 27 января, в Актау в связи с экстренным ремонтом инженерных сетей временно перекроют одно направление дороги между 9 и 10 микрорайонами», ¬ – сообщили в акимате Актау.
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