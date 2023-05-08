Слово и дело

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В Кремле убеждены, что для многих украинцев День Победы остался священным

В Кремле убеждены, что для многих украинцев День Победы остался священным

Многие украинцы считают День Победы священным днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение властей Украины объявить 9 мая Днем Европы.

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