Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца года

Россия продолжит сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки. В ноябре после проведения анализа ситуации будет принято решение об углублении сокращения либо увеличении производства нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.