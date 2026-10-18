Глава киевского режима Владимир Зеленский ездил в Лондон для того, чтобы ему вернули возможность использовать «европейский маршрут» для дроновых атак по России, а также разрешили запускать БПЛА с территории «британских колоний в ЕС».
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