Южная Корея ответила на запуск ракет КНДР учениями в Желтом море

Вооруженные силы Южной Кореи провели учебные стрельбы в Желтом море в ответ на выпуск КНДР около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья, сообщило агентство Yonhap со сслыкой на комитет начальников штабов ВС республики.
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