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VA: США пожертвуют Зеленским, когда найдут компромисс с Россией

VA: США пожертвуют Зеленским, когда найдут компромисс с Россией

Во французском издании VA опубликована статья, автор которой утверждает, что Вашингтон стремится выйти из конфликта на Украине, так как президента Зеленского стало сложнее контролировать, пишет РИА Новости.

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