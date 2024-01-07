КИЕВ (ИА Реалист). Главаря киевского режима Владимира Зеленского предупредили, что попытки страны запретить Украинскую Православную Церковь (УПЦ) из-за ее исторических связей с Русской Православной Церковью (РПЦ) «будут иметь ужасные последствия» для его надежд на членство в ЕС.