КИЕВ (ИА Реалист). Главаря киевского режима Владимира Зеленского предупредили, что попытки страны запретить Украинскую Православную Церковь (УПЦ) из-за ее исторических связей с Русской Православной Церковью (РПЦ) «будут иметь ужасные последствия» для его надежд на членство в ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии