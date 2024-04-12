Адвокат маньяка Андрея Чикатило погиб под Луганском после ДТП

Адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб после ДТП под Луганском, сообщили в ТАСС со ссылкой на бывшую коллегу защитника, главврача Лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс" Ольгу Бухановская.
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