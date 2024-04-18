Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Отпуск у рабочего был 15 рабочих дней.Копить на машину можно было десятилетиями,а цены на них только росли. С США дог...Что хорошего сдел...
  • Владимир Соловьев
    СТАЛИН ОСТАВИЛ ХРУЩЁВУ И БРЕЖНЕВУ ТАКУЮ РОССИЮ, ЧТО ОНИ НЕ СМОГЛИ ЕЁ РАЗЛОЖИТЬ МОРАЛЬНО И НА ЧАСТИ. ДАЖЕ ГОРБАЧЁВУ И ...Что хорошего сдел...
  • Владимир Соловьев
    Себе!Лобби мигрантов. ...

Лобби мигрантов. Пожизненное в РФ на самом деле не пожизненное!

Лобби мигрантов. Пожизненное в РФ на самом деле не пожизненное!

Госдума ввела пожизненное наказание за госизмену Госдума вчера приняла во втором и третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми сразу по нескольким составам преступлений - в первую очередь, за терроризм, диверсии и госизмену, - предлагается существенно повысить нижний и верхний предел ответственности - вплоть до пожизненного заключения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Глуховская
Вон у Лукашенко проблем нет с мигрантами. Почему бы не взять с него пример?
Ответить
7 час.
Владимир Животов
Смерть чурбанам!!
Ответить
3 час.
Владимир Соловьев
Себе!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх