Лобби мигрантов. Пожизненное в РФ на самом деле не пожизненное!

Госдума ввела пожизненное наказание за госизмену Госдума вчера приняла во втором и третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми сразу по нескольким составам преступлений - в первую очередь, за терроризм, диверсии и госизмену, - предлагается существенно повысить нижний и верхний предел ответственности - вплоть до пожизненного заключения.