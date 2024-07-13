Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Мурад Мусаев рассказал, почему «Краснодар» уступил «Зениту» в матче за Суперкубок страны. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от игры своей команды в матче Суперкубка России с «Зенитом» (2:4), объяснив причины неудачи.