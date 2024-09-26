Адвокат Вольвач: ребенку могут запретить общаться с родителем в некоторых случаях

По общему правилу, предусмотренному Семейным кодексом РФ, родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.
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