Внимание предприниматели!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информируетУполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует о принятии постановления главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 18 октября 2021 года № 160 в соответствии с которым необходимо обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; Читайте полную новость на Crimea-news.