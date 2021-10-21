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Внимание предприниматели!

Внимание предприниматели!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информируетУполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует о принятии постановления главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 18 октября 2021 года № 160 в соответствии с которым необходимо обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; Читайте полную новость на Crimea-news.

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