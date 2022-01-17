Сильный ветер и осадки прогнозируются на юге Европейской России в начале недели - прогноз

Сильный ветер, дождь и гололедица прогнозируются на юге Европейской России в начале рабочей недели, такая погода связана с прохождением через регион теплых воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сильный ветер, дождь и гололедица прогнозируются на юге Европейской России в начале рабочей недели, такая погода связана с прохождением через регион теплых воздушных масс, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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