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  • Генрих
    Пидорасы, тупые гнойные пидорасы те, кто позволяет этим мерзким  прошмандовкам зарабатывать в России!!!А на манеже всё т...
  • Иван Иваныч
    Вечно приплясывающий босоногий мальчик пенсионного возраста, вечно врывающаяся в городки (в данном случае- в Питер) В...А на манеже всё т...
  • ВАСЬКА Моисеенко
    Агутин шакал! Еще служил в погранвойсках, у нас, в Карелии, пос. Калевала.А на манеже всё т...

А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

Как-то так: некоторые представители эстрадной тусовки, высказываясь против России, почему-то продолжают зарабатывать здесь деньги.

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Комментарии
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ВАСЬКА Моисеенко
Агутин шакал! Еще служил в погранвойсках, у нас, в Карелии, пос. Калевала.
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1 час.
ИИ
Иван Иваныч
Вечно приплясывающий босоногий мальчик пенсионного возраста, вечно врывающаяся в городки (в данном случае- в Питер) Варум и вечно не интересная Манижа...а нах.... и кому они вообще в России обосрались? Бабок от государства не давать и фестиваль &quot;Стереолето&quot; в Питере пролетит к чертям собачьим! Пусть сами за свой счет и оргвопросы решают и за счет продажи билетов себе гонорары платят с авторами и музыкантами расплачиваются, тогда и посмотрим, так ли настойчиво хотят эти артисты выступить перед публикой в РФ! Да хрен кто из них приедет из Майями или из Душанбе! Али убеждения продаются? Бабло превыше всего!)))
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35 мин.
Генрих
Пидорасы, тупые гнойные пидорасы те, кто позволяет этим мерзким  прошмандовкам зарабатывать в России!!!
Ответить
30 мин.

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