Как-то так: некоторые представители эстрадной тусовки, высказываясь против России, почему-то продолжают зарабатывать здесь деньги.
А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАСЬКА Моисеенко
Агутин шакал! Еще служил в погранвойсках, у нас, в Карелии, пос. Калевала.
Ответить
1 час.
ИИ
Иван Иваныч
Вечно приплясывающий босоногий мальчик пенсионного возраста, вечно врывающаяся в городки (в данном случае- в Питер) Варум и вечно не интересная Манижа...а нах.... и кому они вообще в России обосрались? Бабок от государства не давать и фестиваль "Стереолето" в Питере пролетит к чертям собачьим! Пусть сами за свой счет и оргвопросы решают и за счет продажи билетов себе гонорары платят с авторами и музыкантами расплачиваются, тогда и посмотрим, так ли настойчиво хотят эти артисты выступить перед публикой в РФ! Да хрен кто из них приедет из Майями или из Душанбе! Али убеждения продаются? Бабло превыше всего!)))
Ответить
35 мин.
Генрих
Пидорасы, тупые гнойные пидорасы те, кто позволяет этим мерзким прошмандовкам зарабатывать в России!!!
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии