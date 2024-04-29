А на манеже всё те же: музыкальный фестиваль «СТЕРЕОЛЕТО» анонсировал выступления артистов, высказавшихся против СВО

ИИ

Иван Иваныч

Вечно приплясывающий босоногий мальчик пенсионного возраста, вечно врывающаяся в городки (в данном случае- в Питер) Варум и вечно не интересная Манижа...а нах.... и кому они вообще в России обосрались? Бабок от государства не давать и фестиваль "Стереолето" в Питере пролетит к чертям собачьим! Пусть сами за свой счет и оргвопросы решают и за счет продажи билетов себе гонорары платят с авторами и музыкантами расплачиваются, тогда и посмотрим, так ли настойчиво хотят эти артисты выступить перед публикой в РФ! Да хрен кто из них приедет из Майями или из Душанбе! Али убеждения продаются? Бабло превыше всего!)))