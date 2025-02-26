Принятие Британией и Францией резолюции США по Украине в Совете Безопасности ООН после положительного голосования за антироссийскую резолюцию на сессии Генеральной Ассамблеи ООН является позором для Парижа и Лондона.
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