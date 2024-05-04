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Федор Емельяненко: «Хочу попробовать себя в боксе. Тайсон почему-то не захотел драться, но есть еще варианты»

«С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я не могу бороться. Но я хочу побоксировать.

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