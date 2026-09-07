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Гендиректор «Аэрофлота» призвал сократить число чартеров зарубежных авиакомпаний

Гендиректор «Аэрофлота» призвал сократить число чартеров зарубежных авиакомпаний

Долю чартерных рейсов иностранных авиакомпаний в России надо ограничить, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «Интерфакс».

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