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Виктор Бут развенчал мифы о свободе в Америке

Виктор Бут развенчал мифы о свободе в Америке

Известный российский предприниматель раскрыл правду об американской мечте и свободе. В эксклюзивном интервью «Вести Крым» он рассказал, что Голливуд на протяжении десятилетий создаёт миф об американской мечте.

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