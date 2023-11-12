Виктор Бут развенчал мифы о свободе в Америке

Известный российский предприниматель раскрыл правду об американской мечте и свободе. В эксклюзивном интервью «Вести Крым» он рассказал, что Голливуд на протяжении десятилетий создаёт миф об американской мечте.
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