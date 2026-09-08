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«Их популярность зиждилась на сиюсекундном успехе»: Никита Михалков заявил, что российская культура ничего не потеряла

«Их популярность зиждилась на сиюсекундном успехе»: Никита Михалков заявил, что российская культура ничего не потеряла

Как передает ТАСС, актер и режиссер Никита Михалков, автор «Утомленных солнцем», высказался об артистах, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО).

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