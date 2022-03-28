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Грузия ответила на призыв Украины атаковать Россию

Грузия ответила на призыв Украины атаковать Россию

Воинственные призывы Данилова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова к открытию «второго военного фронта» против России встретили холодный прием в Грузии, и многие политики решительно отвергли такие идеи.

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